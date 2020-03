Vendas de equipamentos de informática e comunicação caem 1,6%

Click to print (Opens in new window)

Pesquisa de janeiro do IBGE mostra ainda recuo de 6,7% na comparação com igual mês do ano passado

As vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação caíram 1,6% em janeiro na comparação com dezembro de 2019, queda menor que a observada no mês anterior, que chegou a 10%. Segundo a pesquisa de varejo do IBGE, divulgada nesta terça-feira, 24, na comparação com igual mês do ano passado, o recuo foi de 6,7%.

O aumento da inflação e dos preços dos combustíveis, na avaliação do instituto, tiveram influência nos resultados negativos do segmento, já que cinco das oito atividades pesquisadas tiveram queda. Resultados que tendem a piorar com o avanço da pandemia do coronavírus.

Porém, a economia fraca já sustenta esses números. Só para se ter uma ideia, a retração na compra de equipamentos de informática e comunicação é de 31,4% quando comparada com o resultado de janeiro de 2015, quando o segmento obteve o melhor resultado.

O indicador acumulado nos últimos doze meses (0,1%) para esse segmento reduz ritmo nas vendas em relação a dezembro (0,8%). O acumulado do ano é de queda de 6,7%.

A pesquisa do varejo nacional em janeiro mostrou queda de 1% frende a dezembro. No confronto com janeiro de 2019, o comércio varejista cresceu 1,3%, décima taxa positiva consecutiva. Já o acumulado nos últimos doze meses foi 1,8%.