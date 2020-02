Venda na área de informática e comunicação despencou 10,9% em dezembro

Click to print (Opens in new window)

A venda de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação despencou 10,9% em dezembro, na comparação com o mês anterior, No confronto com igual mês de 2018, foi observada alta de 1,4%, na terceira taxa positiva nesse tipo de comparação, conforme mostra pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira, 12.

Nem a expansão da Black Friday conseguiu segurar a queda nas vendas. Com isso, o indicador acumulado de janeiro-dezembro de 2019 registrou acréscimo de 0,8%, frente a igual período de 2018. O indicador acumulado nos últimos doze meses (0,8%) sinalizou ganho de ritmo em relação a novembro (0,3%).

Em dezembro de 2019, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou negativamente em 0,1%, frente a novembro, interrompendo sete meses seguidos de crescimento, período que acumulou ganho de 3,5%. O varejo cresceu 2,6% em relação a dezembro de 2018. Com isso, o varejo registrou aumento de 1,8% no período de janeiro a dezembro contra igual período do ano anterior. O acumulado nos últimos doze meses passou 1,6% em novembro para 1,8% em dezembro.