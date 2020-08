Vem aí chamamento público para uso de frequências de telecom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deliberou nesta quinta-feira (6/8), por unanimidade, remeter à Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR) as propostas de chamamento público para avaliação da existência de possíveis interessados no uso das faixas de 1,9 GHz, 2,5 GHz e 39,5 GHz para a prestação do serviço de banda larga.

A faixa de 39,5 GHz vem sendo cada vez mais utilizada em diversos países para o provimento de banda larga sem fio de alta capacidade e tem o seu uso estudado para aplicações em 5G fixo e no WiFi 6. As faixas de 1,9 GHz e 2,5 GHz, por sua vez, foram destinadas às tecnologias 3G e 4G em licitações anteriores da Anatel; os lotes restantes devem ser objeto do chamamento público.

PUBLICIDADE

O processo de chamamento público tem por objetivo levantar o número de possíveis interessados a fim de permitir que a Agência possa decidir sobre a realização ou não de licitação para a venda das autorizações de uso das radiofrequências. (assessoria de imprensa Anatel)