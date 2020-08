Valor de mercado da Apple chega a US$ 2 trilhões. Novo recorde

As ações da fabricante norte-americana já subiram 50% este ano, mesmo com a pandemia do novo coronavirus.

A Apple atingiu valor de mercado de $ 2 trilhões, apenas 24 meses depois de se tornar a primeira empresa de trilhões de dólares do mundo, informa o Financial Times.

A fabricante norte-americana de iPhones é a primeira nos Estados Unidos a atingir tal avaliação nos mercados públicos e a segunda no mundo a fazê-lo. As ações chegaram a US $ 467,84 no pregão de hoje, 19 de agosto, do meio da manhã em Nova York.

A única empresa a ter conseguido essa façanha foi a petrolífera estatal Saudi Aramco atingiu brevemente o marco em dezembro passado, um dia após sua oferta pública inicial, mas suas ações posteriormente fecharam abaixo da marca de US $ 2 trilhões.

As ações da Apple subiram mais de 50% este ano, apesar de vários desafios comerciais, incluindo o fechamento de lojas de varejo devido ao coronavírus, a crescente pressão política sobre sua dependência da China durante a campanha do governo dos EUA contra os aplicativos chineses TikTok e WeChat, e outras alegações importantes de comportamento anticompetitivo.