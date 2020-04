Uso dos canais digitais da Oi cresce 57% no isolamento social

Click to print (Opens in new window)

Desde que começou o isolamento social em virtude da pandemia, a Oi registrou um aumento de 57% no uso de seus canais digitais. A empresa melhorou o acesso a esses canais para dar mais agilidade aos clientes e aprimorou a experiência no atendimento, garantindo conexão durante 24 horas.

A Joice – Inteligência artificial da Oi que fornece código de barras, envia fatura e ajuda nas necessidades de reparo _ registrou um aumento de 67% no volume diário de transações da segunda quinzena de março até agora em relação à janeiro desse ano. Já as interações no aplicativo de relacionamento Minha Oi aumentaram 20%, enquanto o Técnico Virtual – que permite ao cliente identificar e resolver problemas sem precisar falar com um atendente _ aumentou o número de downloads em 80%.

Para se ter uma ideia de como o atendimento humano diminuiu em tempos de pandemia, as chamadas para o call center sofreram uma redução de 32%. Protagonista dos canais digitais, a Joice, que também informa o cliente sobre visita técnica, com foto e deslocamento do técnico, hoje sustenta a maior parte do atendimento virtual: está presente no WhatsApp, área pré-logada do site Minha Oi, Twitter e Facebook Messenger. Hoje 92% dessas interações da Joice acontecem pelo WhastApp. (assessoria de imprensa)