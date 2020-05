Unifique adquire três ISPs em Santa Catarina

Click to print (Opens in new window)

Além de ampliar sua atuação em municípios do sul de Santa Catarina, a Unifique adquiriu três ISPs de menor porte do estado: Infoway, Snet e Station, que atendem cidades onde a prestadora já estava presente. “Com a compra, agora podemos atender a mais residências”, afirmou o diretor de Mercado da empresa, Jair Francisco.

Já as novas cidades atendidas pela provedora no sul do estado chegam a 10, o que representa uma adição de mais de 30 mil novos clientes. “. Estamos caminhando para atingir a nossa meta de um milhão de residências até 2025″, diz Francisco.

As novas cidades atendidas são Criciúma, Nova Veneza, Cocal o Sul, Urussanga, Siderópolis, Treviso, Balneário Rincão, Içara e Morro da Fumaça, além do reforço na operação em Imbituba. Na maioria dessas cidades, a Unifique já trabalhava no atacado e para o governo. A Unifique foi a operadora eleita a melhor banda larga do Brasil pela Anatel no ano passado. A operadora tem sede no município de Timbó.

