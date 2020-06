Um Telecom adota medidas para amenizar impacto da pandemia

As ações tiveram início na segunda quinzena do mês de março. Tão logo os primeiros casos de Covid-19 no Brasil foram confirmados, a Um Telecom deu início à implementação de uma série de medidas para garantir a segurança de colaboradores, a qualidade na entrega a clientes e a ajuda para populações em situação de vulnerabilidade social.

Sem redução no quadro, na carga horária, nos salários ou suspensão de contrato de trabalho, a empresa garantiu estabilidade para que seus os colaboradores pudessem cuidar de si e de suas famílias. Além disso, distribuiu álcool em gel, máscaras descartáveis e de tecido, dentre outros equipamentos de proteção individual para atividades específicas; reforçou a limpeza dos ambientes de maior circulação; adquiriu um gerador de ozônio e termômetros para aferir temperatura de quem chega à empresa; custeou a vacinação contra H1N1 de todos os colaboradores e testes para detectar quem já foi infectado pelo coronavírus.

Os clientes foram atendidos considerando suas necessidades e desafios deste momento. Os que fazem parte de segmentos mais afetados, como os do setor hoteleiro, por exemplo, negociaram condições financeiras, visando apoiar o seu fluxo de caixa sem interrupção dos serviços.

Os provedores de internet (ISP) tiveram a opção de upgrade de 100% pagando 50% do valor para suportar o aumento de demanda. Todos os clientes corporativos puderam usufruir de upgrade gratuito de 100% da sua banda entre os meses de março e maio, aportando ações de home office. Já os do segmento de educação, que contrataram link com a Um, tiveram o tempo de instalação reduzido para menos de uma semana, melhorando a qualidade nas iniciativas de ensino a distância.

Apoio social

A empresa também atuou na linha de frente de combate ao vírus. Em tempo recorde, colocou internet em sete hospitais de campanha, onde a comunicação é essencial para o funcionamento, bem como em mais de 30 Unidades de Saúde da Família (USF), localizadas na região metropolitana de Recife, que foram interligadas em cerca de 30 dias.

Ainda em Pernambuco, cerca de 900 pessoas, em situação de vulnerabilidade social da comunidade do Pilar, no Centro da Capital, estão recebendo internet gratuita por meio do Projeto Pilar Iluminado. Idealizado em conjunto com o Porto Digital, o Vagalume Roteador e o Grupo Avantia, o Projeto consiste em fornecer WiFi para ações de educação, comunicação, produção de conteúdo, empreendedorismo e vendas. A população de Alagoas também foi beneficiada, a Um Telecom subsidiou em 100% um link de internet de 4Gbps para a administração pública estadual, mantendo os órgãos da gestão com comunicação rápida e estável.

A Um Telecom apoiou ainda a realização de apresentações musicais transmitidas via internet com o objetivo de arrecadar doações para músicos que estão impossibilitados de trabalhar ou famílias em situação de vulnerabilidade. Somente a ação solidária realizada em conjunto com a cantora Priscila Senna converteu a doação de 20 mil reais em cestas básicas para famílias de Recife, impactadas pela pandemia. (Com assessoria de imprensa)