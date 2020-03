UIT adia eventos em função do Covid-19

Click to print (Opens in new window)

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) adiou a realização de dois de seus eventos anuais. O Fórum da Sociedade da Informação (WSIS, na sigla em inglês), que seria realizado em abril será agora realizado entre 31 de agosto e 4 de setembro.

Já a Cúpula IA para o Bem (AI for Good Global Summit), antes prevista para acontecer em maio, foi transferida para a semana de 21 a 25 de setembro. Ambos os evento acontecerão na sede da UIT em Genebra, na Suíça.

Outros dois encontros, de menor escala, também foram adiados. A reunião do Grupo de Aconselhamento para o Desenvolvimento das Telecomunicações (TDAG), que ocorreria este mês entre os dias 24 e 27 foi remanejado para 2 a 5 de junho.

Por fim, o Simpósio Mundial de indicadores de Telecomunicações/TICs, previsto para os dias 15, 16 e 17 de abril, foi postergado. A data, neste caso, ainda não foi definida.

O Simpósio Mundia para Reguladores continua agendado para a primeira semana de setembro (dos dias 1 a 3), sem alterações.

A mudanças se devem à proibição por parte do governo suíço de realização de eventos com mais de 1 mil pessoas até, pelo menos, 15 de março. O prazo deve, no entanto, ser ampliado com o aumento do surto de Covid-19 na Itália, país fronteiriço.