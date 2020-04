TV paga perde 93 mil clientes em março

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O mercado de TV paga terminou março com 15,37 milhões de assinantes. Significa que manteve a trajetória de queda, com 93,26 mil cancelamentos. Isso representa uma retração de 0,60% da base de usuários em relação a fevereiro.

Na comparação anual, o encolhimento é mais drástico. As empresa desligaram 1,87 milhão de acessos, baixa de 10,86% assinantes em relação a março de 2019. Os números são oficiais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e foram publicados hoje, 29.

DTH concentra as perdas

A maioria dos desligamentos registrados na Anatel foi de clientes que usavam serviços baseados na tecnologia DTH (TV paga por satélite). Dos 93,26 mil cancelamentos, 88,28 mil eram DTH.

O satélite ainda é a principal forma de distribuição de TV paga no país, com 7,69 milhões de acessos. Mas encolheu 1,13% no mês, em relação a fevereiro.

O cabo coaxial, usado principalmente pela Claro (Net), perdeu 19,16 mil usuários, e encerrou março com 6,72 milhões de acessos, uma baixa de 0,28%.

Nem todas as tecnologias registraram encolhimento, cabe ressaltar. A fibra óptica (FTTH) cresceu 1,51%, adicionando 14,19 mil clientes. A tecnologia, porém, ainda tem uma parcela pequena da base total de assinantes de TV no país.

Empresas

Embora o mercado tenha encolhido de forma geral, houve quem registrasse crescimento. Das grandes operadoras, a Oi conseguiu adicionar 8,20 mil usuários de TV. Com isso, ampliou sua base em 0,54% em março, alcançando 1,51 milhão de clientes.

Todas as demais concorrentes de grande porte tiveram perdas. A Claro, líder do segmento, apresentou 58,23 mil cancelamentos. Significa que a base encolheu 0,77%, totalizando 7,57 milhões de usuários.

A vice-colocada Sky perdeu 28,08 mil acessos (-0,61%), passando a ter 4,55 milhões de assinantes. E a Vivo fechou o mês com 1,28 milhão de clientes, após 11,15 mil desligamentos (-0,86%).

As prestadoras de pequeno porte (PPPs), em conjunto, encolheram 0,81%, após perderem 3,69 mil clientes. Terminaram março com 451,98 mil contratos. Veja abaixo como ficou o market share no mês: