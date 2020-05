TV paga desliga 25,9 mil acessos em abril

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A quantidade de assinantes de TV no país caiu mais uma vez em abril, embora em ritmo menos acentuado. Foram 25.917 desconexões no mês que foi marcado pela pandemia de Covid-19 do começo ao fim. Foi uma retração de 0,17%, que culminou com base total de 15,32 milhões de usuários.

Os números da Anatel mostram que a TV paga por satélite continuou perdendo clientes. Operadoras como Vivo, Claro e Oi ou pararam os investimentos na tecnologia, ou vem reduzindo os aportes. Foram 75,41 mil desligamentos de antenas no mês. Já na tecnologia de fibra óptica, houve mais de 40 mil adições, assim como no cabo.

Tecnologia de TV 03-2020 04-2020 Vairação % DTH 7.693.215 7.617.799 -75.416 -0,98% FTTH 944.022 984.863 40.841 4,33% MMDS 251 252 1 0,40% TVA 64 64 0 0,00% TVC 6.711.682 6.720.339 8.657 0,13% Total Geral 15.349.234 15.323.317 -25.917 -0,17%

Competição

Dentre as grandes operadoras de TV paga, a Claro apresentou a maior quantidade de desligamentos: 69,9 mi. Seguida pela Oi, que desabilitou 21,97 mil pontos. A Vivo teve 8,9 mil adições negativas. Apenas a Sky ganhou usuário, adicionando 4,78 mil.

PUBLICIDADE

Quanto à participação de mercado, o segmento de TV paga brasileiro segue concentrado, com duas empresas responsáveis por 78,8% dos acessos. Essa proporção era de 79% em março.

A Claro fechou abril com fatia de 49%, após encolher 0,3 p.p. A Sky, com 29,8%. A Oi, com 9,8%, e a Vivo, com 8,3%. No gráfico abaixo, a quantidade de clientes de cada empresa: