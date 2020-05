TSMC vai construir fábrica de chips de US$ 12 bilhões nos EUA

Click to print (Opens in new window)

Empresa teria sido incentivada pelo governo Trump, em mais um round da guerra comercial dos EUA com a China no mercado de tecnologia.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) anunciou planos de construir uma fábrica de US$ 12 bilhões no Arizona, nos Estados Unidos, segundo a Reuters. A fabricante de chips é fornecedora da Apple e da Huawei. O projeto teria recebido apoio do governo de Donald Trump, e seria mais uma tentativa de impactar as cadeias globais de fornecimento de tecnologia que servem à China.

A fábrica produzirá chips de 5 nanômetros e estima-se que criaria mais de 1.600 empregos. Esse plano, surgiu quando o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou as críticas às práticas comerciais chinesas durante a pandemia do novo coronavírus. A fabricante de chips de Taiwan disse que o plano era construir a fábrica em nove anos.

Atualmente, a Huawei está impedida de comercializar com empresas localizadas nos Estados Unidos, exceto se obtiver uma licença. A fábrica da TSMC, caso ainda existam tais restrições após a construção, poderá ser impedida de vender para a gigante chinesa.

Analistas do Credit Suisse disseram que as restrições propostas podem ameaçar 14% das vendas da TSMC da Huawei, aumentar as tensões EUA-China e atrasar o lançamento da rede móvel 5G. O governo Trump também está conversando com a Intel sobre novas fundições. (Com agências internacionais)