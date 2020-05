TJ-PR suspende lei que obrigava identificação de chamadas

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), suspendeu liminarmente a eficácia da Lei Estadual n.º 20.089/2019, que impõe às operadoras de telefonia a obrigatoriedade de garantir o serviço de identificação do código de acesso originador de chamadas telefônicas ao consumidor para apontar empresas e consumidores responsáveis pelas ligações.

Em decisão provisória proferida no dia 18 deste mês, o juiz Jailton Juan Carlos Tontin atendeu ação movida pelas operadoras de telefonia Oi, Tim, Sercomtel, Claro e Telefônica (Vivo). “Compete apenas à União legislar sobre telecomunicações e explorar o respectivo serviço. Logo, qualquer norma estadual ou municipal que veicule legislação relativa a telecomunicações é formalmente inconstitucional por violar a regra de competência estabelecida na própria Constituição”, justifica o magistrado.

Completa o juiz que somente norma federal pode impor “a identificação obrigatória do número chamador e que permita o imediato retorno da ligação”.

PUBLICIDADE

Proteção de dados

A suspensão dos efeitos concretos da norma estadual garante, também, a proteção aos direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos consumidores, segundo Patricia Yamasaki, do Escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados, responsável pela ação contra a lei estadual,

“Nesse sentido, aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados exige expressamente, no art. 5º, XII, que a utilização dos dados somente é admitida mediante a ‘a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada’, afirmou.

Não ha ainda no processo a manifestação do governo do Paraná.