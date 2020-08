TIVIT anuncia Eduardo Sodero como novo CSO

A TIVIT, multinacional brasileira de tecnologia, anuncia a contratação de Eduardo Sodero para a posição de Chief Strategy Officer (CSO). O executivo será responsável pelas áreas de M&A, Planejamento Estratégico e Marketing e terá como principal missão alavancar o crescimento da TIVIT.

Em sua mais recente experiência profissional, Sodero atuou como diretor da Rappi, tendo entrado pouco tempo depois do lançamento da startup no Brasil. No aplicativo de entregas, liderou diferentes unidades de negócio e ajudou a escalar as operações no país.

Bacharel em Engenharia de Produção pela UFRJ e com MBA em Wharton, Sodero foi também vice-presidente na McKinsey, sócio da Angra Partners, atuando como conselheiro e executivo das companhias dos fundos de private equity, além de ter sido empreendedor.

Como CSO, Sodero passa a integrar o comitê executivo da TIVIT e irá responder diretamente a Luiz Mattar, CEO da companhia. A TIVIT é uma multinacional brasileira de tecnologia, especilizada em transformação digital, nuvem, pagamentos digitais. (Com assessoria de imprensa)