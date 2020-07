TIM vai implementar Massive MIMO em 200 cidades ainda em 2020

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Fornecedores serão Ericsson e Huawei. O CTIO Leonardo Capdeville disse que empresa está interessada no espectro de 2,3 GHz, uma vez que 20% dos celulares são compatíveis com este espectro.

A TIM prevê triplicar a velocidade de sua rede móvel 4G com o uso da tecnologia Massive MIMO. Durante conferência de resultados trimestrais realizada hoje, 30, os executivos da companhia explicaram que os testes foram realizados nos últimos meses e muito bem-sucedidos. E que os fornecedores acabam de ser escolhidos.

Eles não revelaram quais são os fabricantes que vão implantar a tecnologia. Na última semana, o diretor de engenharia da TIM, Marco di Costanzo, disse que a empresa havia fechado contrato com dois fornecedores para melhorar o desempenho da rede móvel, sendo “um ocidental e outro oriental”. Ele também revelou nomes. O Tele.Síntese apurou que os escolhidos foram Ericsson e Huawei.

PUBLICIDADE

O Massive MIMO usa tecnologia de emissão de sinal por múltiplas antenas para acelerar a troca de dados entre o terminal e a rede da operadora. Enquanto o MIMO tradicional recorre a quatro antenas para irradiar e receber sinal de um aparelho, o Massive MIMO usa dezenas delas.

No caso da TIM, espera-se que isso aumente a eficiência espectral e energética de rede. Para começar, sites em 200 cidades receberão a tecnologia neste ano. A intenção é que a maior parte da rede tenha Massive MIMO até o final de 2022, como estabelecido no plano trienal do grupo.

Leilão 5G

O Massive MIMO é uma das tecnologias que vão tirar vantagem da 5G. Tê-lo implementado já prepara a rede para a adoção da nova tecnologia, em mais frequências. Os executivos da operadora reiteraram que vão lançar em três cidades a tecnologia de quinta geração móvel em setembro, adotando principalmente como modelo de negócio a venda de banda larga fixa através da rede móvel, conhecida como FWA.

Lenardo Capdeville, CTIO da operadora, reiterou hoje, na conferência, que a TIM vai participar do próximo leilão de espectro da Anatel. O interesse é levar frequência adicional em 700 MHz, além das demais em 3,5 GHz, ondas milimétricas e 2,3 GHz.

“Os 2,3 GHz também são interessantes. Hoje em dia 20% dos celulares conectados a nossas redes suportam a frequência de 2,3 GHz”, apontou.

O CEO da empresa, Pietro Labriola, lembrou ainda que a TIM fechou acordo de compartilhamento de rede móvel com a Vivo, o que permitirá à TIM liberar frequências de 2G e 3G para 4G e a 5G.