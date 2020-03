TIM vai ativar cobertura em 1,9 milhão de hectares na área rural de MG e SP

Click to print (Opens in new window)

A Citrosuco, uma das maiores produtoras de suco de laranja do mundo, contratou a TIM para implementar um projeto de conectividade em todas as suas fazendas. A solução também resultará em conectividade às diversas cidades vizinhas, atendendo a uma área total de 1,9 milhão de hectares.

Ativada na frequência de 700 MHz, a rede estará presente, inclusive, na maior planta de processamento de suco de laranja do mundo, localizada em Matão (SP), além de Catanduva (SP) e Araras (SP).

A operação conta também com a ativação da plataforma Narrow Band IoT (NB-IoT), para internet das coisas. A TIM afirma ter cobertura NB-IoT em mais de 3 mil cidades.

“Foram 18 meses de um criterioso processo de avaliação tecnológica até chegarmos na solução proposta pela TIM” afirma José Celidônio, Diretor Executivo da Citrosuco. O projeto permitirá a infraestrutura digital necessária para um controle em tempo real de todas as atividades das fazendas, destacam as empresas. O projeto contempla ainda infraestrutura digital para o monitoramento dos caminhões entre as fazendas e as fábricas. (Com assessoria de imprensa)