TIM terá banda larga com fibra em mais 70 cidades até 2022

Ao detalhar seu plano estratégico hoje, a operadora informa que no final do triênio terá 5,5 milhões de casas com a sua fibra óptica chegando. Na rede móvel, todos os municípios terão 4G em 2022.

A TIM Brasil detalhou hoje, 16, com os analistas e investidores o seu plano estratégico divulgado ao mercado no último dia 10 de março. Entre os planos, a operadora pretende levar o FTTH (fibra até a casa) em mais 15 cidades este ano, e somar 70 cidades atendidas até o final de 2022.

Conforme a empresa, o crescimento será planejado para prever a venda certa, ou o “cherry picking”. Mas a operadora mostra que o mercado brasileiro ainda tem muita demanda por essa tecnologia. Segundo a TIM, o Brasil tem apenas 16% de casas com fibra óptica e os cinco estados com a maior taxa de penetração são São Paulo, com 24%; Santa Catarina, com 23%; Minas Gerais, com 23%; Paraná, com 21% e Ceará, com 19%.

Ao final do triênio, a operadora pretende estar com 5,5 milhões de casas com acesso a sua rede na porta, ou home passed.

Celular

Segundo Leonardo Capdeville, CTO da operadora, na rede móvel a TIM mantém-se focada em preparar toda a infraestrutura para a 5G.

Segundo ele, em 2020, 1006 dos sites da operadora estarão s conectados com fibra óptica, e, no final de 2022, eles somarão a 1.500. ” Noventa por cento dos sites da TIM do Rio, São Paulo e Curitiba já estão conectados à fibra óptica”, afirmou ele.

A operadora pretende também continuar com sua forte expansão da rede 4G e ter todos os municípios atendidos com essa tecnologia no final de 2022.

Abaixo o link com a apresentação da empresa:

