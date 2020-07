TIM também inicia programa de recompra de ações

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Empresa pretende comprar menos ações em circulação dessa vez do que em relação ao programa anterior, recém encerrado.

A TIM também avisou o mercado que iniciou um novo programa de recompra de ações, e encerrou o anterior. A empresa diz que pretende recomprar 397.331 ações ordinárias em circulação, o que representa 0,02% do total de ações ON da companhia, ou 0,05% do total de ações em circulação.

Este é o quarto programa de recompra realizado pela empresa, e terá duração até 29 de julho de 2021. As aquisições serão decididas pelo conselho de administração e vão acontecer junto à B3, a preços de mercado. As comprar serão realizadas por intermédio da corretoria Genial Investimentos.

Para realizar as transações, a empresa reservou recursos existente nas reservas de capital do grupo, que hoje soma R$ 11,51 bilhões.

O programa anterior de recompra foi encerrado com a aprovação do novo plano. Por ele, a TIM recomprou 930.466 ações, ao preço médio de R$ 15,48, para atender aos planos de incentivo de longo prazo, que distribui participação a executivos.