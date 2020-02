TIM prevê compra de ativos já no próximo mês

Click to print (Opens in new window)

Presidente da companhia afirma que consolidação do mercado vai alterar regras para o leilão do 5G

A TIM está pronta para compra de ativos, o que pode ocorrer no próximo mês, afirmou o presidente da companhia, Pietro Labriola, durante a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2019, nesta quarta-feira, 12. Segundo o executivo, a operadora vem se preparando para consolidação do mercado há três anos e apresentado resultados financeiros compatíveis com essa pretensão.

Para Labriola, é importante que a consolidação do mercado de telefonia móvel brasileiro ocorra antes do leilão dde espectro para redes 5G. Segundo ele, as regras para o certame precisam estar adequadas ao número de players que vão participar. Entre os ativos que podem ser colocados no mercado em março, e que interessam à tele, estão frequências usadas pelo Oi Móvel.

O presidente da TIM disse que a consulta pública do edital 5G é importante porque vai definir as obrigações que serão estabelecidas para os compradores dos blocos. Outro interesse é saber qual o papel dos pequenos players e o espaço dedicado a eles. “Se alguém comprar banda apenas para revenda, não pertence à indústria de telecomunicações”, disse.