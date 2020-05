TIM passa a aceitar o cartão do auxílio emergencial

Click to print (Opens in new window)

TIM aceita o pagamento de faturas do pós-pago, do controle e de recargas do pré-pago feito com o cartão virtual de débito da Caixa

A TIM passou a aceitar o cartão virtual da Caixa para pagamento de faturas de planos pós-pagos e controle, além de recargas no pré-pago.

O cartão é usado por quem recebe de R$ 600 a R$ 1,2 mil de auxílio emergencial do governo federal. O pagamento acontece por dois meses, durante a pandemia de Covid-19. Segundo o banco estatal, 50 milhões de pessoas são elegíveis para receber o dinheiro. Outros 50 milhões de correntistas também têm acesso ao cartão.

Os clientes da operadora poderão pagar as faturas escolhendo a opção “pagar com cartão” na área logada do site da TIM. Já os usuários pré-pagos podem fazer recargas com o auxílio emergencial por meio da plataforma de autoatendimento, discando o número *244# no celular com número TIM e preenchendo os dados necessários.

Vale ressaltar que a TIM mantem ainda diversos benefícios para que os clientes possam usar a tecnologia nesse momento em que é importante evitar deslocamentos e aglomerações. Usuários de planos pós-pagos e controle contam com bônus de até 2GB de dados. Clientes do pré-pago têm até 100MB de bônus por dia ao assistir vídeo educativo sobre o coronavírus e as recargas de até R$ 20 tiveram a validade estendida para 60 dias.

A operadora reforçou também a oferta de serviços de educação e entretenimento, com gratuidade por 30 dias de apps como Playkids, Looke e E-book by Skeelo, dentre outras iniciativas. (Com assessoria de imprensa)