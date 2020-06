TIM oferece a funcionários consultas remotas pelo app Einstein Conecta

Mesmo perto de completarem três meses em isolamento social, a maioria dos brasileiros ainda tem dúvidas sobre como agir em caso de urgências e emergências de saúde que não tenham relação com a Covid-19. Procurar um hospital pode não ser tão seguro e encontrar um consultório médico aberto é tarefa complicada. Por isso, a TIM ampliou seu programa interno de saúde e oferece agora um atendimento médico aos funcionários sem que precisem sair de casa. Os trabalhadores da empresa e seus dependentes terão acesso ao Einstein Conecta, serviço de orientação realizado por profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein pelo celular ou computador.

O atendimento digital na plataforma está disponível por 24 horas, todos os dias da semana. A recomendação é que seja utilizado para consultas de baixa urgência, como dores, alergias, náuseas, febres, desconforto abdominal, entre outros. A novidade faz parte de uma série de medidas adotadas pela operadora desde março, incluindo o home office em âmbito nacional para colaboradores, o que envolve cerca de 7,5 mil pessoas.

“Nossos colaboradores estão trabalhando de suas casas, em segurança, mas entendemos que podíamos ir além e olhar para as consequências da pandemia como um todo. Queremos estender o apoio a todos nesse momento, reforçando nosso cuidado com a saúde e bem-estar dos profissionais e suas famílias. A plataforma do Einstein Conecta, além de estar em linha com o DNA digital da TIM, evita que as pessoas saiam de suas casas para consultas médicas. Eles terão acesso a um atendimento de excelência de forma simples e segura”, explica Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM Brasil.

Gripe

Como nos anos anteriores, a TIM apoiou a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil, porém em formato totalmente adaptado à nova realidade, garantindo o distanciamento social. A operadora adotou o agendamento de horários e a opção “drive thru”: funcionários passam pelos escritórios da TIM e, sem sair dos carros, são imunizados contra o vírus influenza, ainda mais importante nesse momento para facilitar o diagnóstico de casos de Covid-19. Cerca de 2,3 mil colaboradores já foram vacinados no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília .

É destaque também o Programa de Apoio Pessoal que, durante o isolamento social, passou imediatamente a funcionar 24 horas todos os dias da semana. A iniciativa oferece assessoria psicológica, jurídica, financeira, nutricional, fisioterápica e até personal trainer para funcionários e familiares.

A TIM vem ainda reforçando as orientações para prevenção ao novo coronavírus e de bem-estar em tempos de isolamento social, com conteúdos recorrentes e ações diferenciadas, como lives com a equipe de medicina do trabalho e aulas de mindfulness e saúde mental, utilizando a plataforma Teams, disponível para todos os colaboradores. A companhia já realizou também encontros online sobre nutrição, exercícios físicos e outros temas. (Com assessoria de imprensa)