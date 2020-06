TIM manterá funcionários em casa até final de agosto

Click to print (Opens in new window)

A TIM vai manter em home office 7,5 mil funcionários até o final de agosto. Esse é o número de trabalhadores que já estava trabalhando de casa desde 20 de março, e inclui pessoal de call center e centrais de monitoramento de rede. As equipes de campo, que atuam na manutenção da infraestrutura da empresa, seguem apoiadas por um plano de contingência e mitigação de riscos.

Em paralelo, a companhia iniciou o plano de reabertura gradual das lojas próprias em regiões que não possuem restrições governamentais, seguindo todas as orientações oficiais de prevenção a COVID-19.

A operadora diz que tem percebido aumento da produtividade do trabalhador que fica em casa. A empresa também registrou aumento do engajamento, na qualidade das relações de trabalho e mais eficiência de treinamentos.

Futuro do trabalho na companhia

A companhia já elabora planos para a volta à normalidade, e ainda não decidiu como será o futuro do trabalho no grupo. Para traçar cenários, realizou uma pesquisa com 5 mil funcionários, na qual 98% das pessoas responderam que gostariam de continuar trabalhando de casa pelo menos uma vez por semana. Já 90% gostaria de ao menos dois dias em home office.

“Há uma oportunidade em relação ao smart working, algo que as empresas já estão avaliando no mundo pós-pandemia. A rotina flexível e digital da TIM nos permitiu implementar o home office em todo o Brasil com grande engajamento e espírito de coletividade, mesmo em um cenário desconhecido para todos. Seguiremos com o suporte necessário para que os colaboradores continuem no desafio de conciliar as atividades remotas com a rotina das famílias no isolamento social”, explica Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM Brasil.

O estudo revelou uma melhora significativa na execução das atividades, fluxo de trabalho e planejamento das tarefas. Mesmo com o distanciamento social, as interações com a equipe direta são consideradas boas ou ótimas por 78%, assim como a disponibilidade da liderança imediata (90%). Qualidade de vida é destaque, com o fim das horas perdidas em engarrafamentos, economia, mais segurança, proximidade com a família e possibilidade de inserir outras atividades na rotina.

Engajamento

A visão dos líderes também é positiva: 96% dos gerentes e diretores afirmam que o engajamento de seus times se manteve, melhorou ou melhorou muito. As ferramentas de trabalho têm avaliação positiva e o suporte oferecido pela TIM para lidarem com esse período por meio de ações de aprendizagem e contato diário com os colaboradores foram reconhecidos como diferenciais: 79% destacam os treinamentos como bons ou ótimos e 93% consideram a comunicação eficaz.

Todos esses indicadores elevados refletem nas entregas: 72% dos colaboradores se sentem tão ou mais produtivos quanto antes. A pandemia, entretanto, faz com que 20% declarem algumas limitações, sendo o maior desafio conciliar trabalho e vida pessoal, incluindo a rotina com crianças. “Era um impacto esperado, mas, aliado aos demais indicadores, demonstra que o home office é uma aposta importante para o futuro, em um ambiente mais saudável, onde a rede de apoio volta a funcionar”, ressalta Maria Antonietta.