TIM Live chega no Distrito Federal

A operadora começa a oferecer o serviço – de 200 Mega, com up grade para 400 Mega, por R$ 150,00- no entorno do centro da Capital Federal – nas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

A TIM anunciou hoje, 31, a chegada ao Distrito Federal da TIM Live Ultrafibra, seu serviço de banda larga fixa. A tecnologia funciona com o FTTH (Fiber to the Home) 400Mega de velocidade. Já no lançamento, a TIM Live ultrafibra possui 49 mil domicílios cobertos, com atuação nas regiões de Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. O planejamento prevê, nos próximos meses, a expansão para outras regiões do Distrito Federal.

“O Distrito Federal é um mercado muito importante para nós e recebe agora nossa ultrabanda larga diferenciada, com alta velocidade e parcerias inéditas de entretenimento” afirma Denis Ferreira, diretor de Residential Solutions da TIM Brasil. A implementação na casa do cliente durante a pandemia será realizada com todos os cuidados de segurança, respeitando os protocolos do Ministério da Saúde.

No Brasil, a TIM Live ultrapassou em junho de 2020 a marca de 600 mil clientes, um crescimento de mais de 20% ano contra ano. Com a chegada em Taguatinga, Samambaia e Ceilândia, a ultrabanda larga da TIM está presente em mais de 30 cidades.

Ofertas

Inicia com preço para 200Mega com o dobro da velocidade – 400Mega, adquirindo por meio do débito automático, por R$150/mês. Vem agregados os canais online da FOX: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX, FX, FOX Life, FOX Premium 1, FOX Premium 2, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids e Baby TV. Oferece ainda o conteúdo do Esporte Interativo, Cartoon Network, e o Looke, com os melhores sucessos do cinema.

Todos os pacotes TIM Live podem ser adquiridos nas lojas físicas, parceiros comerciais e através do site timlive.tim.com.br ou 0800 880 4141. Os cliente dos planos TIM Controle e TIM Black ainda ganham como benefício um pacote adicional de internet (de 2 GB e 4 GB mensais, respectivamente) na telefonia móvel ao contratar o serviço. (com assessoria de imprensa)