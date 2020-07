TIM lançará 5G em três cidades até setembro

A TIM vai se antecipar ao leilão de espectro da Anatel e ativar a tecnologia 5G em sua rede móvel em breve. Conforme o presidente da companhia no Brasil, Pietro Labriola, a empresa vai lançar em setembro o 5G em três cidades.

As cidades são Bento Gonçalves(RS), Itajubá(MG) e Três Lagoas (MS). A operadora vai utilizar a técnica DSS (dynamic spectrum sharing) nas três cidades com os fornecedores Ericsson, Huawei e Nokia, que aproveita a agregação de frequências do espectro atual (4G) para chegar a velocidade do 5G. Além disso, vai usar a tecnologia FWA (Acesso sem Fio) para disponibilizar banda larga fixa em cima da rede móvel.

O executivo falou nesta sexta-feira, 10, a 20 mil funcionários em uma live motivacional. No evento, enumerou feitos e iniciativas futuras da operadora. E apresentou o slide acima, que mostra o objetivo de cobrir 3,6 mil cidades brasileiras com tecnologia móvel 4G até o final do ano e indica o plano para 5G da TIM.

Labriola não detalhou quais serão as especificações técnicas do 5G. Disse apenas que será compatível com os smartphones 5G disponíveis no mercado. Durante o evento foram exibidas propagandas do Motorola Edge, celular com quinta geração que será vendido a partir de 14 de julho no país.

O executivo também lançou no evento o serviço de conta digital, que será prestado em conjunto com a fintech C6. E avisou que vai reformular o portfólio de planos pré-pagos e controle. Segundo ele, acabou o modelo de competição por preço porque as operadoras não crescem mais a partir da aquisição de grandes volumes de clientes, mas a partir da oferta de serviços agregados de dados.

O pré-pago será reformulado para oferecer “mais conveniência”. O controle tem de ser não apenas um plano para quem quer conectividade, mas trazer também “experiências”. No pós-pago, afirmou, a TIM está no caminho “certo”, de permitir que a operadora seja um “hub de entretenimento”, concluiu.

