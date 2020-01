TIM lança plano de celular para micro e pequenas empresas

Click to print (Opens in new window)

A TIM lançou hoje, 27, o plano Black Empresa +, voltado para micro e pequenas empresas. O novo plano 30 GB (para até duas linhas) ou 60 GB (para três linhas) de franquia de dados, que podem acumular para o mês seguinte.

Para se diferenciar de outras operadoras com ofertas para empresas pequenas, a tele acrescentou o acesso gratuito a criador de sites, um e-mail profissional, que permite a criação de contas de e-mail com domínio da empresa, e navegação sem desconto na franquia pelos principais aplicativos do Pacote Office 365, da Microsoft.

A gestão da franquia de dados é 100% digital, por meio do aplicativo Meu TIM Empresas. O administrador do contrato pode decidir se quer usar a internet sozinho ou dividir com mais usuários. As redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, assim como o aplicativo WhatsApp, também não gastam franquia. As ligações são ilimitadas para todo o Brasil.

O plano corporativo será vendido em lojas TIM. A oferta está disponível inicialmente nas praças de São Paulo, Curitiba e suas regiões metropolitanas (DDDs 11 e 41). O TIM Black Empresa + inclui também os apps TIM Banca Premium, para leitura de jornais e revistas; TIM Radar 360 Light, que permite a geolocalização em tempo real da equipe; TIM Monitor Light, para acompanhar o uso de internet do time; e TIM Segurança, que previne e elimina vírus dos smartphones. O administrador da conta tem direito ao roaming internacional, com sete dias de WhatsApp ilimitado e 30 minutos de ligação internacional por mês para utilizar em qualquer lugar do mundo.

O pacote de 60GB custa a partir de R$ 74,99 mensais por linha (R$ 224,99 no total para até três acessos). A opção de 30GB sai por R$ 84,99 mensais por linha (R$ 169,99 no total para até dois acessos). Os preços são válidos para contratos de 24 meses de permanência. Em breve, o novo plano estará disponível em outros Estados. (Com assessoria de imprensa)