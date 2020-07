TIM lança desafio para startups voltadas ao agronegócio

Em parceria com a AgTech Garage, o Desafio 4G TIM no Campo vai selecionar soluções inovadoras para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas

A TIM lançou hoje, 17, o Desafio 4G TIM no Campo. A iniciativa busca startups que tenham soluções inovadoras em IoT (“Internet of Things”) para o agronegócio. A seleção é feita em conjunto com a AgTech Garage, hub de inovação para o campo localizado em Piracicada (SP).

Com o tema Conectividade para eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas na agricultura, as regras do desafio preveem que as inovações funcionem na rede 4G em 700MHz, com o padrão NB-IoT, utilizado pela TIM no agro. As startups selecionadas poderão se tornar parceiras da operadora no projeto “4G TIM no Campo”. As soluções escolhidas poderão ser comercializadas sob o modelo de revenue share, ou seja, de partilha de receita..

“Com desafios como esse, temos a possibilidade de conhecer soluções de empreendedores de diversas partes do país, expandindo ainda mais o ecossistema de soluções inovadoras utilizando o 4G tão importante para a digitalização do agronegócio brasileiro. Nossa parceria com a AgTech Garage vai nos permitir auxiliar na maturação dessas soluções, que podem vir a fazer parte do nosso portfólio de serviços”, define Alexandre Dal Forno, Head de Marketing Corporativo & IoT da TIM Brasil.

“Essa ação liderada pela TIM de forma mais ampla demonstra maturidade do ecossistema de inovação, com envolvimento de grandes empresas, grupos produtores e startups trabalhando juntos. Percebo poucas iniciativas como essa no mundo, Brasil além de líder em produção está liderando a nova dinâmica da inovação no agro”, afirma José Tomé, CEO AgTech Garage.

Inscrições e seleção

Até o dia 11 de agosto, as startups podem inscrever os seus projetos relacionados ao tema no site do desafio. Estão elegíveis soluções como sistemas de precisão para eficiência de aplicação e redução da sobreposição na pulverização de defensivos; de eficiência operacional e minimização de custos para controle de pragas, doenças e plantas daninhas; controle de pragas com soluções alternativas ao uso de defensivos agrícolas; e controle da deriva em aplicação aérea.

Os projetos selecionados serão anunciados entre os dias 19 e 31 de agosto. No dia 2 de setembro, será realizada uma rodada de apresentações para um painel de jurados composto por integrantes da TIM, AgTech Garage e parceiros das duas empresas. As startups serão avaliadas com base no potencial da solução e sinergias com a iniciativa 4G TIM no Campo. Após seleção do projeto – ou projetos – acontece o planejamento da prova de conceito da solução que será aplicada em um parceiro da operadora a ser definido durante o processo de seleção, respeitando as limitações impostas pela pandemia.