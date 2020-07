TIM firma parceria com CyberLabs para soluções em inteligência artificial

A TIM acaba de fechar parceria com o CyberLabs, hub de inovação e transformação digital com foco em soluções de inteligência artificial (IA) com sede no Rio de Janeiro. O acordo, com duração de dois anos, será importante para que a operadora acelere a otimização de alguns de seus processos internos, além de permitir que as duas empresas desenvolvam novas soluções baseadas em IA.

“Este acordo de cooperação vai nos permitir implementar projetos em conjunto e capacitar nosso time, além de suportar também o recrutamento de novos colaboradores com expertise em IA. A parceria vai nos ajudar ainda na realização de eventos e hackhatons, contribuindo no fomento da inovação à serviço dos nossos clientes”, diz Auana Mattar, CIO da TIM Brasil .

A nova parceria faz parte do programa de Open Innovation da TIM, que tem o objetivo de estabelecer uma rede de intercâmbio entre empresas de tecnologia, startups, hubs de inovação e instituições de ensino para apoiar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. O intuito da iniciativa é explorar novos negócios em conjunto com os parceiros.

“A parceria com o CyberLabs abre mais uma frente de inovação para a TIM, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, que serão utilizadas para aumentar a nossa performance e contribuir para o aprimoramento de serviços e produtos. Com a expertise do hub, trabalharemos na resolução de problemas e, principalmente, na busca por alavancar novos negócios por meio de inteligência artificial, entregando experiências sob medida para as necessidades dos clientes”, explica Janilson Bezerra, Head de Innovation & Business Development da TIM Brasil.

“Ter a TIM como mantenedora do CyberLabs Training Center é um importantíssimo passo para a maturação da inteligência artificial como geradora de vantagem competitiva às empresas brasileiras. Nosso principal objetivo, além de estimular a propagação em massa de conhecimento no nosso país, é garantir que o Brasil permaneça competitivo globalmente, no novo paradigma de gestão, onde a Inteligência Artificial vai ser a principal alavanca de produtividade das companhias ao redor do mundo”, diz Marcelo Sales, Co-Fundador e CEO da CyberLabs. (Com assessoria de imprensa)