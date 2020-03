TIM fecha parceria com banco digital

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A TIM fará duas parcerias para os clientes do pós-pago e do pré-pago. O serviço para os usuários de alta renda será anunciado nas próximas semanas, informa.

A TIM já fechou a parceria com uma instituição bancária para a oferta de serviços financeiros completos aos clientes de alta renda. O anúncio será feito nos próximos dias, informou hoje, 16, a operadora na conferência para detalhar o planejamento estratégico do triênio aos analistas.

Conforme a empresa, essa parceria visará o conforto e a simplicidade do serviço e irá gerar valor para a operadora com as taxas de comissão e a oferta de crédito.

Já para a população de baixa renda, a TIM procura outro parceiro, e conta com uma “short list” dos possíveis interessados. Nessa parceria, a operadora visa principalmente oferecer acesso a serviços bancários aos clientes pré-pagos sem contas nos bancos. E o modelo de parceria será diferente, com a divisão do lucro do negócio.

Conforme a operadora, 45 milhões de brasileiros não têm conta bancária e movimentam por ano R$ 817 bilhões.