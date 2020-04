TIM faz acordo com sindicatos para suspender contratos de atendentes das lojas

Click to print (Opens in new window)

A TIM fechou acordo com as federações sindicais do setor de telecomunicações para implantar mais iniciativas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e suspender o contrato de funcionários das lojas fechadas em razão da pandemia.

Pelo acordo firmado, a operadora garantirá, por até dois meses, a renda líquida dos funcionários com contratos de trabalho suspensos. Esses colaboradores – a maioria da área comercial, já que lojas e outros pontos de venda permanecem fechados – terão pela empresa uma integração que complementa o auxílio do governo e totaliza o valor mensal que costumam receber, considerando inclusive uma média da remuneração variável dos últimos meses.

“A solução garante, ao mesmo tempo, a manutenção do nível salarial e a estabilidade do emprego por um período relativo ao dobro da duração da suspensão”, diz a empresa. O medida foi registrada por aditivo ao acordo coletivo, e é válida para todo o Brasil.

Os colaboradores seguirão com acesso ao plano de benefícios, com custos arcados exclusivamente pela empresa no período de suspensão. Nas primeiras 24 horas após o comunicado, 96% dos colaboradores elegíveis já haviam aderido.

“Estamos cientes da relevância do setor de telecomunicações nesse momento de crise. E só conseguimos colaborar com a sociedade, garantindo as relações produtivas e pessoais, protegendo os profissionais, nosso ativo mais importante”, destaca Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

Além destas ações, haverá o adiantamento da segunda parcela do programa de participação nos resultados de 2019, que será paga hoje, 15, para todos os funcionários elegíveis.

Desde 20 de março, 100% dos colaboradores diretos da TIM cujas atividades são passíveis de execução remota estão trabalhando em suas casas, incluindo os profissionais das centrais de monitoramento de rede e consultores de atendimento – a operadora foi a primeira a converter todo o call center próprio para o home office.

As equipes de campo, que seguem atuando na manutenção da infraestrutura da rede de transporte, acesso e prédios industriais, contam com treinamentos constantes e são apoiadas por um plano de contingência e mitigação de riscos.

“Para assegurar suporte constante a toda a sua equipe, a operadora mantém seu Programa de Apoio Pessoal funcionando 24 horas todos os dias, com assessoria psicológica, jurídica, financeira, nutricional, fisioterápica e até personal trainer para funcionários e familiares”, afirma a companhia.