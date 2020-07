TIM e Instarena: operadora lança loja online de games

Em parceria com a Freenet, o serviço oferece curadoria e download de jogos, além de guias, hacks e notícias do universo dos eSports

A TIM assinou contrato com a Freenet para o lançamento do Instarena, serviço de assinatura que traz centenas de jogos para Android e iOS. A assinatura custa R$ 5,19 semanais. O assinante pode jogar os games do catálogo à vontade, além de acessar guiasde games populares, como Fortnite.

A plataforma também dá acesso a Canais de Games (vídeos on demand). Esse canais trazem conteúdo sobre jogos e times de e-Sports. Para os usuários de Android, há também a opção de download de jogos.

PUBLICIDADE

O número de gamers vem crescendo ao longo dos anos e a busca por jogos online registrou grande aumento com o distanciamento social para enfrentar a pandemia de Covid-19. De acordo com estimativas de consultorias, os gastos de consumidores com jogos digitais em março deste ano atingiram a cifra de US$ 10 bilhões no mundo, o maior total mensal de todos os tempos.