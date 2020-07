TIM e Deezer renovam parceria

Operadora seguirá oferecendo acesso ao app de música em planos móveis sem cobrança adicional em planos pós-pagos, e com desconto no controle e pré

A TIM e a Deezer renovaram a parceria que previa distribuição do app a usuários dos planos móveis da tele, sem consumo do plano de dados. O aplicativo TIM Music by Deezer seguirá incluso nos planos pós-pagos TIM Black e TIM Black Família e no pré-pago TIM Beta, além de estar disponível mediante pagamento nos planos controle e pré-pagos.

A TIM integrou o Deezer a seu portfólio de produtos de valor adicionado (SVA) em 2015. A parceria renovada de agora prevê mensalidade de R$12,90 ao mês no controle e no pré. Valor este que é cerca de 25% mais baixo que a assinatura convencional do app.

“Estamos oferecendo o valor de assinatura de streaming de áudio mais baixa do mercado exclusivamente para clientes TIM. Além de todas as funcionalidades do plano Premium, outra vantagem para o usuário é poder pagar diretamente na conta do celular”, diz Marcos Swarowsky, Diretor Geral da Deezer para Brasil e América do Sul. Segundo ele, o trato com a operadora é parte fundamental dos planos de expansão do app.

“O TIM Music by Deezer é um dos primeiros benefícios que integramos nas nossas ofertas e também um dos mais usados até hoje, reforçando o quão acertado foi nosso movimento pioneiro no mercado de telecomunicações do Brasil. Seguiremos buscando novos parceiros para entregar planos ainda mais completos para os clientes”, comenta João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil.

Com a parceria e a nova oferta exclusiva da TIM, a Deezer espera triplicar a base de assinantes avulsos vindas da operadora. Atualmente, o Brasil é o maior mercado da Deezer no mundo em números de usuários ativos mensais. A empresa, no entanto, não revela quantos clientes tem.