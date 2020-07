TIM e C6 Bank anunciam oferta conjunta

A TIM e o C6 Bank começaram a vender hoje, 10, uma nova oferta conjunta. A proposta é que os clientes controle da empresa que abrirem uma conta no banco recebam bonificação.

Assim, novos e atuais usuários do TIM Controle – com exceção dos clientes dos planos TIM Controle Ligações Ilimitadas, Liberty Controle, Liberty Controle Express e Liberty Controle WhatsApp -, terão um bônus de 4GB ao abrirem uma conta no C6 Bank e mais 4GB toda vez que pagarem a conta da TIM pelo banco.

Clientes que hoje pagam a partir de R$ 49,99 mensais, por exemplo, terão 8GB de franquia internet (o dobro) para usarem como quiserem, além de Facebook, Instagram e Twitter ilimitados por três meses grátis, WhatsApp, Messenger e Telegram, TIM Banca Jornais, Ebook by Skeelo e ligações para qualquer operadora do Brasil, desde que tenham a conta no C6.

“Usuários do TIM Controle terão pacotes robustos de internet a um preço acessível e toda a conveniência de um banco digital”, explica Alberto Griselli, CRO da TIM Brasil.

O C6 Bank pretende oferecer aos novos clientes um cartão de crédito sem anuidade, sujeito à análise de crédito, que poderá ser usado para o parcelamento de smartphones em até 18 vezes sem juros nas lojas da TIM. A conta digital no banco tem ainda recursos de investimento em CDBs, saques e transferências ilimitados e tag de pedágio sem taxa de adesão ou mensalidade.

Também haverá integração de base de dados dos clientes. O cliente TIM será imediatamente reconhecido no momento da abertura da conta no C6 Bank e, com isso, terá acesso aos benefícios. A oferta conjunta também é válida para clientes TIM Controle que já são correntistas do banco. Basta pagarem a conta do TIM Controle no C6 Bank para começarem a receber os benefícios.

Também a partir desta sexta, clientes do pré-pago TIM Beta passam a contar com 4GB de bônus ao realizarem recargas a partir de R$ 60 pelo app do C6 Bank. O valor é suficiente para contratação da oferta mensal do plano, que oferece até 20GB de internet por mês.

Parceria

A parceria entre TIM e C6 Bank foi anunciada recentemente, em março de 2020, e marcou a entrada da operadora no segmento financeiro de uma forma inédita no Brasil. Desde então, as empresas já anunciaram navegação no app do banco sem descontar do pacote de internet e bônus de 3GB de dados para usuários do TIM Pré que realizarem recargas no aplicativo do C6 Bank. O pacote adicional, a partir de 7 de julho, passou a ser oferecido nas recargas a partir de R$ 15.

A oferta do TIM Controle atende a um público já bancarizado – 86% dos usuários do segmento no Brasil utilizam serviços bancários – e, em boa parte, já acostumado ao mobile banking. O objetivo do lançamento é consolidar o posicionamento de inovação das marcas, além de fidelizar as bases e atrair novos interessados em busca de vantagens e serviços integrados, diz a operadora.

Para o C6 Bank, trata-se de uma oportunidade de ampliar a base de clientes, que em maio de 2020 alcançou a marca de 2 milhões de contas abertas. “A aliança estratégica com a TIM nos dá a chance de construir relacionamentos sustentáveis com consumidores que antes não conhecíamos, além da possibilidade de oferecer serviços e soluções financeiras totalmente integrados à oferta da operadora”, diz Marcos Massukado, sócio do C6 Bank.

A TIM e o C6 Bank pretendem lançar novos produtos nos próximos meses. Nessa fase inicial, o foco é a combinação dos melhores produtos e serviços das duas empresas. As companhias estudam novas formas de pagamento e transações.

“Posteriormente, será uma das iniciativas para fomentar a monetização da base de clientes e a geração de valor para a companhia além do seu core business”, anuncia Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil.