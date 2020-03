TIM dará bônus de dados no celular para quem assistir a vídeo sobre o Covid-19

Click to print (Opens in new window)

Operadora pretende liberar nos próximos dias acesso a mais aplicativos no celular e no TIM Live.

A tecnologia é hoje, mais do que nunca, garantia de manutenção das relações produtivas e pessoais, em um momento onde é crucial evitar contatos, deslocamentos e aglomerações. Por isso, a TIM oferecerá mais conectividade aos clientes, sem custos adicionais, prevendo maior demanda por informação, transações, trabalho, educação e entretenimento.

A empresa listou hoje, 18, cinco ações comerciais que está promovendo para contribuir com a orientação do Ministério da Saúde de que as pessoas devem buscar o isolamento social com prevenção para conter a pandemia de covid-19. Confira abaixo:

• 4G – Os clientes dos planos pós e controle receberão bônus de dados através do aplicativo MEU TIM. No pré-pago, serão disponibilizados até 100MB adicionais por dia, atrelados a um vídeo educativo sobre o Covid-19 no portal da TIM. Os planos contam ainda com SMS ilimitados.

• Roaming internacional – a operadora vai liberar o dobro de dados em roaming internacional nos Estados Unidos e Europa para aqueles clientes que, por ventura, estejam fora do Brasil.

• Trabalho – Para incentivar o trabalho remoto, a empresa não descontará o tráfego de dados das ferramentas do Microsoft Office 365 de todos os clientes pós-pagos, liberando acesso a serviços como o Outlook – aplicação para receber e enviar e-mails – e o Microsoft Teams, hub de colaboração que possibilita reuniões por vídeo chamada, chat e compartilhamento de documentos com diversas pessoas simultaneamente. Diversos planos contam também com o TIM Protect Backup, permitindo aos usuários salvar e compartilhar dados na nuvem.

• Informação – Em breve, os clientes de todos os planos poderão acessar o aplicativo Coronavírus SUS sem consumir dados da sua franquia de internet. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o app disponível gratuitamente para Android e iOS traz atualizações, notícias e mapas indicando unidades de saúde próximas e orientações sobre os sintomas, indicando quando é necessário ir a hospitais.

• Entretenimento – Vai liberar acesso aos apps TIM Games e Playkids, dedicados às crianças. A TIM Live vai permitir o acesso aos apps de Esporte Interativo, Cartoon Network, Looke e os canais da FOX Networks Group para mais planos.

Os detalhes de todas as ações serão disponibilizados, em breve, no site da TIM para que os clientes possam saber como usufruir dos benefícios.

Segundo a empresa, a experiência do Grupo TIM na Itália vem sendo importante para antecipar e adaptar as ações necessárias e ir ao encontro das exigências do período de combate ao coronavírus no Brasil. “A TIM está confiante de que toda a sociedade estará unida e sairá ainda mais fortalecida deste desafio”, afirma, em nota.