TIM confirma contratação do UBS para buscar oportunidade em fibra

A TIM confirmou a contratação do UBS como assessor para prospectar uma parceria no mercado de infraestrutura de fibra óptica. A notícia foi revelada hoje, 16, pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo Tele.Síntese.

O CEO da operadora, Pietro Labriola, havia revelado o plano ainda em março. A medida é parte do plano trienal do grupo para o país, com metas até 2022. E a construção de uma rede neutra é um dos pontos.

Por nota, Labriola disse a respeito da contratação do UBS: “A operação vai trazer robustez e velocidade na difusão da fibra óptica num ambiente transparente de negócios com imediata implementação. A TIM e seus sócios visam, assim, criar os fundamentos de infraestrutura para a evolução tecnológica e da conectividade de nova geração no país”.

PUBLICIDADE

O movimento é um dos principais movimentos estratégicos do grupo, que das quatro maiores operadoras do país (Claro, Vivo e Oi), é a que tem a menor base de banda larga fixa – embora registre altas taxas de expansão no segmento. A fibra também é fundamental para a implementação das redes móveis 5G, cujas primeiras experiências comerciais da tele começam em setembro, pelo interior do país.

Outro passo estratégico importante que será dado envolve a compra da unidade móvel da Oi, como autorizado ontem pelo conselho de administração do controlador da companhia, a empresa italiana Telecom Italia.