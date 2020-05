TIM conecta dois Hospitais Municipais de Campanha em São Paulo

Click to print (Opens in new window)

Operadora cede a ultra banda larga TIM Live nos pontos de atendimento localizados no Pacaembu e no Anhembi

Na busca por contribuir com a sociedade no combate à Covid-19, a TIM tornou-se apoiadora dos Hospitais Municipais de Campanha de São Paulo localizados no Estádio do Pacaembu e no Complexo do Anhembi. A operadora cedeu conectividade por meio de links dedicados de internet de alta velocidade e WiFi para cobrir os espaços com a ultra banda larga TIM Live. Os complexos montados vão oferecer juntos mais de dois mil leitos para os pacientes da pandemia.

“A tecnologia é ferramenta imprescindível para enfrentarmos juntos esta crise, e a TIM se orgulha de poder contribuir neste sentido. Os Hospitais Municipais de Campanha contarão com infraestrutura de alta capacidade da TIM Live para a comunicação de mais de 2,5 mil médicos, enfermeiros e auxiliares, além de visitantes”, destaca Mario Girasole, vice-presidente de Relações Institucionais da TIM Brasil.

No Hospital Municipal de Campanha do Anhembi, a TIM disponibilizou a conectividade de ultra banda larga TIM Live com link dedicado em todo o complexo, possibilitando a comunicação dos profissionais de atendimento em tempo integral, além da execução dos processos necessários ao acolhimento de cada paciente.

Já no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, a operadora disponibilizou o link dedicado de internet e rede wi-fi, concentrados nos ambientes estratégicos, como sala de acolhimento dos parentes e amigos, refeitório dos médicos e sala de descompressão. A TIM cedeu também tablets para que visitantes consigam se comunicar com os internados sem haver proximidade física.

Os dois locais serão responsáveis por receber e atender pacientes de baixa e média complexidade diagnosticados com o novo coronavírus transferidos da rede municipal de saúde.