TIM ativa rede 5G experimental em São Paulo

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A TIM e a Ericsson ativaram uma rede 5G que usa o espectro de 3,5 GHz no Cubo Itaú, em São Paulo. O local reúne empresas nascentes inovadoras. A rede poderá ser usada pelas startups ali instaladas para o desenvolvimento de aplicações para indústria 4.0, saúde, educação, tecnologias imersivas e IoT.

A operação experimental foi autorizada em setembro pela Anatel. A TIM já tem rede NB-IoT instalada no local, dedicada ao desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas.

Segundo a operadora, as empresas do local interessadas em usar a rede 5G poderão passar por oficinas de capacitação com pessoal da empresa, de Ericsson e Intel. Caso planejem desenvolver soluções, terão acesso a módulos, ferramentas e SIM cards compatíveis.

A rede ativada no Cubo não é primeira em caráter experimental com quinta geração feita pela companhia. A operadora já possui três laboratórios 5G em Florianópolis (SC), Campina Grande (PB) e Santa Rita do Sapucaí (MG), além de lojas da operadora na capital paulista. (Com assessoria de imprensa)