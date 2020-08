TIM ativa faixa de 700MHz em mais 66 cidades de São Paulo

A TIM ativou no mês de julho a frequência de 700MHz na tecnologia LTE (4G) em mais 66 municípios do interior de São Paulo, chegando à marca de 300 cidades com esta faixa de frequência no estado. Outras localidades também contarão com a nova frequência ainda neste mês, antecipando compromisso com a Anatel (TAC). A …

A TIM ativou no mês de julho a frequência de 700MHz na tecnologia LTE (4G) em mais 66 municípios do interior de São Paulo, chegando à marca de 300 cidades com esta faixa de frequência no estado.

Outras localidades também contarão com a nova frequência ainda neste mês, antecipando compromisso com a Anatel (TAC). A previsão da TIM é de fechar o ano de 2020 com mais de 500 municípios paulistas usufruindo da tecnologia. Em todo o país, já são 2.852 municípios atendidos pela TIM nesta faixa, incluindo todas as capitais.

A faixa de 700MHz foi liberada par uso das operadoras depois do desligamento do sinal analógico da TV aberta. Sua utilização é estratégica para a performance dos serviços oferecidos pela TIM na rede 4G, pois além de ampliar a cobertura, pode aumentar sua capacidade de transmissão de dados. A TIM adquiriu o direito de operar na frequência de 700 MHz após vencer um dos lotes do leilão de faixas promovido pela Anatel em setembro de 2014. O investimento da empresa foi de R$ 2,85 bilhões nessa aquisição.

Uso de dados cresce

A nova frequência mudou o perfil de consumo nas localidades onde foi ativada. Com conexões mais estáveis em áreas fechadas, foi observado maior consumo da rede 4G dos clientes da TIM. Na região de Bauru, por exemplo, o uso de dados cresceu 28% desde a ativação da frequência. Já em municípios menores, o uso da rede chegou a dobrar, com mais pessoas conectadas.

CIDADES COM SINAL 4G ATIVADO EM 700MHZ EM JULHO DE 2020