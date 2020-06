TIM apoia programa de inovação aberta em saúde

A TIM vai apoiar, pelo segundo ano seguido, o Open D’Or Healthcare Innovation Hub, iniciativa do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) em conjunto com a Rede D´Or São Luiz para fomentar o empreendedorismo e a inovação aberta na saúde.

Pelo acordo, a TIM disponibiliza a conexão para o espaço de coworking e laboratório de inovação, viabilizando o desenvolvimento de projetos como o “Dados do Bem”, aplicativo de monitoramento epidemiológico desenvolvido pelo IDOR e Zoox Smart Data, que permite a criação de mapas de distribuição da Covid-19, a identificação de concentração de transmissão e a análise da evolução da imunidade na população.

A parceria faz parte do Programa de Open Innovation da operadora, que garante a conexão da rede 4G TIM no Living Lab, um simulador de ambiente hospitalar que permite as startups ligadas ao hub possam testar suas soluções de forma segura e supervisionada por profissionais da área, além de ser um espaço de co-criação e demonstração de novas aplicações. A operadora também fornece para o projeto ferramentas essenciais para a criação de aplicações de Internet das Coisas, como o NB-IoT, plataforma destinada a conexão de dispositivos que exigem uma capacidade menor de transmissão de dados e com baixo consumo de energia.

Com a crescente demanda de dados, resultado do distanciamento social para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a TIM viu a demanda do Open D’Or dobrar por causa do aumento no tráfego da rede necessário para o desenvolvimento de soluções voltadas para o combate à COVID-19. Criado por pesquisadores, infectologistas e equipe de cientistas de dados, o “Dados Do Bem” é uma das ferramentas lançadas durante o período e combina inteligência epidemiológica e big data. Nele, o usuário preenche um cadastro e responde a um simples questionário de autoavaliação, com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e histórico de saúde. Uma amostragem das pessoas cujas respostas ao questionário apontarem para uma alta probabilidade de Covid-19 deverá ser chamada para a realização de testes imunosorológicos.

A TIM apoia também o pilar de conectividade e desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação do Open D’Or que, por conta da recomendação de distanciamento social, teve que se tornar 100% digital em um curto espaço de tempo. (Com assessoria de imprensa)