Texto de MP aprovado na Câmara desonera folha de TIC até 2021

Os atividades empresariais de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) são um dos 17 setores da economia que serão beneficiados com o adiamento do fim da desoneração da folha de pagamento em um ano, para dezembro de 2021. É o que prevê o texto do deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), aprovado ontem, 28, pelo plenário da Câmara, à Medida Provisória 936, que reduz em 25% jornada e salários por conta da pandemia da Covid-19. A matéria segue para apreciação do Senado.

Esse adiamento no prazo previsto para terminar no final deste ano atende em parte as reivindicações do setor, que prefere estendê-lo até 2022 por entender que até lá o Brasil terá tempo de estruturar sua reforma tributária para aprovação pelo Congresso Nacional. Mesmo assim, a decisão da Câmara foi comemorada por Sérgio Sgobbi, diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação).

“A votação da MP 936 na Câmara traz instrumentos alternativos para que os setores produtivos possam enfrentar esse momento difícil pelo qual a economia e as empresas estão passando”, afirmou Sgobbi ao Tele.Síntese. “A extensão da desoneração da folha por mais um ano, neste momento de extrema apreensão em relação aos empregos, é um sinal de que a Câmara dos Deputados está em sintonia com os anseios dos setores produtivos.”

De acordo com estudo da entidade, o fim da desoneração da folha seria um “desastre” no segmento de software e serviços, juntamente com os efeitos da desaceleração da economia provocada pela Covid-19. Tem potencial para a destruição de 137 mil empregos, ao passo que a manutenção e perenização dessa política fiscal promoveria a criação de 198 mil novos postos de trabalho para o setor até 2025.

Pressão do governo Inicialmente, o deputado Orlando Silva, como relator da matéria, havia proposto a prorrogação até 31 de dezembro de 2022. Enfrentou pressão de líderes do governo e decidiu prorrogar por apenas um ano. “Acabar com esse programa [de desoneração] seria como obrigar 17 setores a demitir em massa”, afirmou Silva, ao justificar a proposta. A política de desoneração da folha para gerar empregos foi lançada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Lei sancionada em 2018 pelo então presidente Michel Temer estabeleceu a reoneração da folha de pagamento de 39 setores da economia que antes tinham este benefício fiscal. Mas foi mantida a desoneração de 17 áreas até o fim de 2020, por serem consideradas setores que mais empregam, a exemplo de call centers, construção civil, calçados, têxtil e de comunicação.

Essas empresas, em vez de fazerem a contribuição para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a folha de pagamento com alíquota de 20%, pagam um percentual, até 4,5% a depender do setor, sobre o valor de sua receita bruta.