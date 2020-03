Testes de convivência da 5G com parabólicas acabam em abril

Click to print (Opens in new window)

Para Vinicius Caram, superintendente da Anatel, os testes irão dar as respostas necessárias para a definição das regras de convivência entre a 5G e a banda C na faixa de 3,5 GHz

* A matéria foi atualizada em virtude de mudança do cronograma dos testes

A Anatel redefiniu o cronograma dos testes organizados pelas operadoras e o CPQD para confirmar a solução adotada para convivência entre a 5G e as TVs parabólicas na faixa de 3,5 GHz, que são os sistemas da TVRO em banda C. Inicialmente previstos para terminar em março, em decisão do Conselho de Espectro e Órbita (CEO), ficou decidido que os testes irão continuar no mês de abril, independente de prorrogação da consulta pública do edital de 5G, prevista para acabar no dia 2 de abril.

Segundo o superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, Vinicius Caram, a intenção é ter o relatório final no dia 24 de abril. “A Anatel participou desses testes em laboratório e agora está participando em campo para confirmar que os frutos são efetivos”, informou o executivo da agência reguladora.

Os testes analisam o funcionamento da mitigação da interferência da 5G na TVRO por meio da instalação nas parabólicas de novos filtros de LNBFs (low-noise block feedhorns) criados por quatro fornecedores.

“Não são apenas novos filtros. Eles melhoram também o nível de saturação do receptor TVRO e permitiria a convivência. Será necessário instalar um filtro numa condição específica. Não são todos os equipamentos interferidos. Tem uma área de possível interferência”, lembrou.

Segundo o SindiTelebrasil, sindicato das operadoras de telecomunicações responsável pela realização dos testes, o custo da instalação dos filtros para os usuários da TVRO ficaria em R$ 455,7 milhões. No final de janeiro, a entidade e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgaram um acordo a favor dos novos filtros. A Anatel ainda não fez as próprias contas, o que está a cargo da Superintendência de Competição.

Os novos testes estão sendo conduzidos no Centro de Referência Tecnológica (CRT) da Claro, no Rio de Janeiro, sob a observação da Anatel. Caram lembrou que, no primeiro conduzido pela Anatel, ainda não existia a produção de novos filtros para permitir a convivência entre as duas tecnologias. Um segundo teste de laboratório, realizado pelas operadoras, com a observação da Anatel, mostrou a viabilidade do uso de novos filtros.