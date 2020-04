Teles lançam nova campanha #FiqueBemFiqueEmCasa

Click to print (Opens in new window)

As quatro maiores operadoras do país — Claro, Oi, TIM e Vivo — lançaram hoje, 31, o segundo vídeo da campanha com a hashtag #FiqueBemFiqueEmCasa para ajudar os brasileiros que estão em casa durante o isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. O vídeo está sendo divulgado nas redes sociais das operadoras e nas redes dos cinco artistas.

Depois do lançamento da campanha no dia 26, agora, as teles juntaram Annita (Claro), Whindersson Nunes (Oi), Simone e Simaria (TIM) e Ivete Sangalo (Vivo) para reforçar a mensagem de que a conexão é fundamental neste momento, de forma a garantir a proximidade das pessoas e mostrar que as empresas estão trabalhando em conjunto para garantir esse acesso.

Iniciativas

As empresas adotaram diversas iniciativas neste momento para trazer o máximo de informação e possibilidades de entretimento às famílias, como a liberação de conteúdo de TV e internet, bônus de internet no celular e navegação gratuita no app Coronavírus SUS. O objetivo é garantir conectividade para ajudar a população nos compromissos de trabalho e estudo e nas interações à distância.

Vídeo da Campanha #FiqueBemFiqueEmCasa

YouTube Oi: https://www.youtube.com/watch?v=Ow5khjDaUHc

Facebook Oi: https://www.facebook.com/OiOficial/videos/625684568282057/