Telefônica Vivo registra lucro líquido de R$ 5 bilhões em 2019

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vivo ampliou os investimentos no ano passado com foco em expansão da rede de fibra óptica e da rede móvel LTE. Mudança da norma de contabilidade teve grande impacto sobre o endividamento da companhia.

A Telefônica Vivo divulgou na manhã desta quarta-feira, 19, os resultados referentes a 2019, quando apurou lucro líquido de R$ 5 bilhões. O montante é 44% inferior ao registrado em 2018, mas vale destacar que naquele ano a companhia teve o balanço acrescido em R$ 3 bilhões devido à vitória judicial que lhe rendeu créditos fiscais relativos à cobrança indevida de PIS/Cofins sobre o ICMS, enquanto neste houve a venda de ativos de data center (foto).

O número de 2019 também tem o impacto da mudança do sistema de contabilidade para o padrão IFRS-16. Sem esses fatores considerados, o lucro líquido recorrente seria de R$ 5,3 bilhões, alta de 2,5% na comparação ano a ano.

A companhia obteve receita operacional de R$ 44,26 bilhões em 2019, alta de 1,9% sobre 2018. No móvel, a receita cresceu 4,8%, para R$ 28,66 bilhões. Os números mostram que as vendas de aparelhos voltaram a fazer parte fundamental da estratégia da operadora, somando R$ 2,7 bilhões, expansão de 40,7%. No fixo, a receita líquida foi de R$ 15,6 bilhões, decréscimo de 3,2% em função da perda de usuários no STFC e na TV por assinatura.

O EBITDA (lucro antes de impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 18,13 bilhões, alta de 1,7%. A margem EBITDA manteve-se em 41%. O EBITDA recorrente, excluídos aqueles mesmos efeitos que impactam o lucro líquido, cresceu 15,3%, para R$ 17,94 bilhões.

Em 2019 a companhia também acelerou os investimentos. A Vivo aportou R$ 8,84 bilhões, alta de 7,9%, na expansão da rede móvel LTE e LTE-Advanced (4G e 4,5G), e no aumento da capilaridade da rede fixa de fibra óptica (FTTH).

Desempenho operacional móvel

A Vivo ampliou em 1,9% a quantidade de acessos móveis, passando a ter 74,58 milhões de assinantes. Destes, 43,17 milhões são usuários do celular pós-pago, que teve expansão de 6,9%. No M2M, a tele registrou crescimento de 23% da base, que agora tem 10 milhões de chips ativos. E no pré, continuou a desligar, encerrando o ano com 31,4 milhões de clientes, 4,1% a menos que em 2018.

Em termos de market share, a companhia experimentou os efeitos do aumento da competição pelo mercado pós-pago e portabilidades. No segmento, fechou o ano com fatia de 39,4%, embora líder, significa perda de 1,2 ponto percentual frente o número de 2018. No pré, em que o mercado como um todo está desligando inativos, o market share cresceu 1,6 p.p., para 26,8%.

A companhia teve receita média por usuário humano no pós-pago de R$ 52,3, alta de 0,8%. No M2M, a ARPU foi de R$ 3, crescimento de 12,3%. E no pré, o ARPU ficou em R$ 12,6, alta de 3,1%. O churn (rotatividade de clientes) no pós-pago ficou estável, em 1,7% e no pré, em 5,2%.

Desempenho operacional fixo

No fixo, o total de acessos da companhia caiu 13,5% no ano, para 19 milhões. Houve perda 7,4% da base, que chegou a de 6,9 milhões de clientes na banda larga fixa em função do desligamento de usuários da tecnologia aDSL. Neste caso, o índice de desligamento alcançou 20,4%. A tele encerrou o ano ainda com 4,43 milhões de clientes no par de cobre. Já a base de FTTH, mais rentável e promissora, teve expansão de 30,8%, alcançando 2,47 milhões de contratos.

Na TV paga, houve queda de 15,8% nos acessos, que ficaram em 1,32 milhão. O IPTV, a modalidade de TV por assinatura entregue através da rede FTTH, cresceu 23,5%, para 715 mil usuários. Em outras tecnologias (DTH), restam 605 mil usuários (queda de 38,7%). A operadora já avisou, ainda em 2018, que estava encerrando as vendas de TV por satélite, desligando e migrando os clientes da tecnologia.

No STFC, a Vivo registrou queda de 16,8% na base, que ficou em 10,8 milhões de usuários.

A companhia tinha market share de 32% no STFC em 2019, de 8,4% em TV e de 21,6% em banda larga fixa. A ARPU na banda larga fixa aumentou 13,2%, para R$ 65,9. Na TV, cresceu 4,3%, para R$ 105. E no STFC caiu 8,3%, para R$ 35,6.

Endividamento

O maior efeito da mudança do padrão de contabilidade para o balanço da Vivo foi a revisão do endividamento. A companhia, que reportava dívida líquida de R$ 2,22 bilhões em 2018, passou a dever R$ 9,91 bilhões líquidos. O efeito bruto do ajusto chegou, portanto, a R$ 8,81 bilhões.

Isso acontece porque o padrão IFRS 16 exige que as empresas registrem como dívida passivos decorrentes de arrentamentos – o que inclui torres, terrenos, circuitos, escritórios, lojas e imóveis comerciais.

Sem o efeito do IFRS 16, a título de comparação, o endividamento líquido da companhia teria se reduzido de R$ 2,22 bilhões para R$ 1,1 bilhão no último ano.

Resultado no 4º trimestre

Tomando por base apenas o quarto trimestre do ano, comparado ao quarto trimestre de 2018, a Vivo apresentou aumento de 2,6% nas receitas. Estas somaram R$ 11,37 bilhões entre outubro e dezembro. O EBITDA cresceu 22,8%, para R$ 4,96 bilhões, enquanto o lucro líquido ficou em R$ 1,27 bilhão (queda de 14,3%). O Capex no período cresceu 11,5%, para R$ 2,35 bilhões.