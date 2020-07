Telefônica Vivo e Huawei inauguram laboratório 5G no Parque Tecnológico de Brasília

A operadora Telefônica Vivo e a fabricante de equipamentos de rede Huawei anunciaram hoje, 23, que inauguram amanhã um laboratório para testes da tecnologia 5G, em parceria com o Parque Tecnológico de Brasília – Biotic, na capital federal.

Segundo as empresas, o objetivo do laboratório é demonstrar os usos da rede 5G. No local, o público poderá ter experiências gratuitas com smartphones e com a realidade virtual sob demanda.

O laboratório será aberto gratuitamente ao público, com agendamento sob demanda, atendendo a visitas técnicas, eventos, etc., respeitando as restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde. Os interessados devem entrar em contato com a BIOTIC/SA previamente pelo e-mail bioticsa@bioticsa.com.br.

O presidente da BIOTIC/SA, Gustavo Dias Henrique, explica que o laboratório 5G no BIOTIC irá gerar um imenso valor ao ecossistema de inovação e ao empreendedorismo do Distrito Federal, uma vez que proporcionará experiências reais de como a rede 5G funcionará em sua totalidade quando o leilão ocorrer no Brasil.

“Ambientes tecnológicos e inovadores como este, ampliam o estímulo ao desenvolvimento de soluções voltadas à Internet das Coisas e às Smart Cities, tornando Brasília uma cidade cada vez mais inteligente e inovadora”, destacou sobre as experiências que o usuário poderá ter no espaço 5G.

No laboratório será possível realizar uma conexão 5G móvel e simular a conectividade em uma fábrica de distribuição e logística utilizando realidade virtual. Para os organizadores, isso proporcionará uma experiência com a tecnologia voltada para a Indústria 4.0 e a IoT (Internet das Coisas), onde será possível ver, em tempo real, todos os processos do centro que incluem a utilização de robôs para o envio automático de materiais para o armazenamento. Tudo isso, graças a utilização da tecnologia 5G, que com sua baixa latência, grande largura de banda e conexão massiva, torna possível o aumento da eficiência operacional do armazém em até 50%.