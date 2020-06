Telefónica fecha acordo com Google Cloud

O Google Cloud anunciou nesta semana seus planos de abrir uma nova região de nuvem na Espanha que aproveitará a infraestrutura da Telefónica em Madri, na Espanha. A infraestrutura da operadora será integrada à plataforma Google Cloud Mobile Edge. Essa união pretende fornecer serviços 5G ​​a empresas e consumidores espanhóis.

O acordo disponibiliza à Telefónica usar os serviços do Google Cloud para aumentar seus recursos digitais em áreas como aprendizado de máquina, inteligência artificial (IA) e análise de dados e desenvolvimento de aplicativos. A parceria também marca o significado e a relevância da computação em nuvem para o futuro do setor de telecomunicações.

“Queremos promover a recuperação da economia, ajudando empresas, a administração pública e todos os tipos de organizações, não apenas a recuperar não só o terreno perdido pela crise, mas também a acelerar seus negócios digitais e fortalecer-se para o futuro “, afirma José María Álvarez-Pallete, Presidente e CEO da Telefónica.

A região terá três zonas para proteção contra interrupções de serviço e apresentará serviços padrão do Google Cloud Platform. Sendo eles: Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Bigtable, Cloud Storage, Spanner e BigQuery.

De acordo com a companhia, esse investimento permitirá às empresas o aproveitamento do computação em nuvem com base nas tecnologias de IA do Google Cloud. Com isso, alcançam os mais altos padrões de segurança cibernética e hospedagem de dados.

Com essa aliança, as duas empresas reforçam sua colaboração anunciada em 2019 para incluir as soluções do Google Cloud no portfólio B2B global da Telefónica. E em abril deste ano, as duas empresas firmaram um acordo de cibersegurança entre a ElevenPaths e a Chronicle para trazer serviços de análise de segurança para empresas na Europa e na América Latina. (Com assessoria de imprensa)