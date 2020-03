Telefônica e TIM convocam acionistas para assembleias em abril

Click to print (Opens in new window)

As operadoras Telefônica e TIM divulgaram hoje, 5, comunicados convocando seus acionistas para as assembleias gerais ordinárias anuais.

Telefônica

A Telefônica realiza sua AGO em 8 de abril, a partir das 11h, na sede da companhia, em São Paulo. Na pauta estão a aprovação das contas de 2019, proposta de orçamento de capital para 2020, destinação dos resultados referentes ao exercício do ano passado, incluindo dividendos.

Também serão ratificadas as escolhas de dois integrantes do conselho de administração: Claudia Costin, eleita pelo conselho em junho de 2019, e Luis Miguel Gilpérez López, escolhido em fevereiro deste ano. Os acionistas também deverão aprovar a renovação do mandato dos integrantes do conselho fiscal e aprovar a remuneração dos executivos da companhia para 2020.

TIM

No caso da TIM, os acionistas deverão aprovar os números de 2019, a proposta de destinação do resultado do ano passado e distribuição de dividendos, ratificar a nomeação de Flavia Maria Bittencourt e Sabrina di Bartolomeo integrantes do conselho de administração. Também será votada a composição do conselho fiscal e a remuneração no ano dos executivos.

Além disso, a companhia quer aprovar um aumento do capital social, sem emissão de novas ações, no valor de R$1,64 bilhão mediante capitalização de parcela da reserva suplementar para expansão dos negócios sociais. O aumento será feito para a absorção do resultado de 2019, uma vez que a tele já vai distribuir entre os acionistas valores acima do dividendo mínimo, e ainda assim haverá sobra. A AGO acontece em 7 de abril, às 14h30, na sede da companhia, no Rio de Janeiro.