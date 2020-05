Telefónica e Liberty Global negociam fusão da O2 com a Virgin na Inglaterra

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Telefónica comunicou hoje, 4, à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pretende unir sua filial O2 com a Virgin Media, divisão de banda larga fixa e TV paga da Liberty Global no Reino Unido.

“A Telefónica informa que o processo iniciado por ambas as partes está em fase de negociação, não sendo possível garantir, nesta data, nem os termos precisos ou a probabilidade de sucesso”, diz à CNMV. A Liberty Global ainda não se manifestou.

PUBLICIDADE

Conforme a Bloomberg, o acordo entre as empresas pode resultar em uma operadora com receita anual de US$ 30 bilhões. Os rumores levaram as ações da Liberty a subirem 15% na sexta-feira, a maior valorização desde 2009.

A O2 possui 34 milhões de clientes de telefonia móvel no Reino Unido. A Telefónica já tentou vender a unidade, sem sucesso, há cinco anos. Mas o negócio foi barrado pela Ofcom, o regulador local, sob alegação de que a fusão da O2 com a Three UK geraria uma operadora com demasiado poder de mercado.

* Flávia Gonçalves é estagiária do Tele.Síntese