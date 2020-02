Telefônica Brasil vais distribuir R$ 270 milhões em JSCP

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

dinheiro

A Telefônica Brasil comunicou hoje, 14, que vai distribuir R$ 270 milhões em juros sobre capital próprio aos acionistas neste ano. Descontado o importo de renda, com alíquota de 15%, a distribuição líquida será de R$ 229,5 milhões, com base no balanço patrimonial de 31 de janeiro.

O valor líquido pago por ação ordinária será de R$ 0,1274. Já o valor líquido por ação preferencial será de R$ 0,1402, 10% superior ao valor pago pelo papel ON, conforme o estatuto social da companhia.

Tais juros serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2020, e será alvo de votação em assembleia de acionistas apenas em 2021. O pagamento também acontece apenas em 2021, em data ainda a ser definida pela diretoria. O crédito dos JSCP será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária constante nos registros da Companhia ao final do dia 28 de fevereiro de 2020.