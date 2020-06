Telecom espera segurança aos investimentos, diz SindiTelebrasil

O presidente do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari, afirmou hoje, 11, em nota, que o setor de telecomunicações espera, com a recriação do Ministério das Comunicações, a continuidade das políticas públicas para permitir a segurança jurídica e regulatória dos investimentos. Veja a nota do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil):

“O setor de telecomunicações entende que a recriação do Ministério das Comunicações demonstra o reconhecimento da sua importância e o quanto é fundamental para a economia e a sociedade. O setor reforça seu compromisso de contribuir com a conectividade e a digitalização do País, na nova estrutura administrativa desenhada pelo governo. Nos últimos 22 anos, o setor privado contribuiu com investimentos vultosos para a expansão dos serviços e a conexão dos brasileiros e espera que políticas públicas continuem sendo adotadas para permitir a segurança jurídica e regulatória dos investimentos.”

