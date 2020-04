Telebras vai licitar soluções de defesa contra os ataques de negação de Serviço

Click to print (Opens in new window)

A Telebras vai adquirir, via ata de registro de preços, soluções de defesa contra os ataques de negação de Serviço (DoS – Denial of Service e DDoS – Distributed Denial of Service), para ampliação e substituição do sistema atual. A abertura das propostas está prevista para o dia 13 de maio.

De acordo com o edital, poderão participar do procedimento licitatórios as interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atendam às exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). Propostas de empresas ou associações constituídas sob forma de consórcio também serão aceitas.