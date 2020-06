Telebras realiza assembleia digital de acionistas em julho

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Acionistas deverão homologar o aumento de capital da companhia para 3,1 bilhões, após subscrição de ações por parte do governo e de minoritários entre novembro de 2019 e fevereiro deste ano.

A Telebras remarcou para 27 de julho, 15h30, a assembleia geral extraordinária de acionistas que decidirá a rerratificação do aumento de capital da companhia, sua homologação e mudanças no estatuto social. O encontro será 100% digital.

A rerratificação do aumento de capital da estatal se refere a uma adequação de valores. Em 2019, o governo publicou o decreto 9.909. Nele, autorizava o aumento de capital de R$ 1.512.721.997. Este valor é R$ 49.668,02 maior que o descrito pela equipe técnica da Telebras em sua proposta, o que exigirá reparos.

A assembleia também deverá homologar a operação de aumento de capital, que se deu pela emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, compradas pela União e por minoritários. A União comprou R$ 1,51 bilhão em papeis da companha, enquanto os minoritários, R$ 580,74 mil. As subscrições aconteceram entre novembro de 2019 e fevereiro deste ano.

Todo esse aumento de capital da Telebras diz respeito a adiantamentos realizados pela União entre 2015 e 2018. O dinheiro foi usado pela empresa para lançar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações (SGDC). O equipamento é operado pela estatal, usado para a conexão de pontos de banda larga em locais remotos do país dentro do programa Gesac, do Minicom. E é explorado comercialmente pela empresa norte-americana Viasat, que pretende oferecer serviços de WiFi comunitário e conectividade de bordo.