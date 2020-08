Telebras instala antena de WiFi em praça. Bolsonaro e Farias inauguram.

O presidente Jair Bolsonaro em mais uma visita ao Rio Grande do Norte, inaugurou hoje, 21, juntamente com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, uma antena de WiFi instalada pela estatal Telebras no município de Ipanguaçu, cidade distante 216 Km de Natal. A antena está localizada na comunidade de Angélica que fica a 16 KM da sede do município e não tem conexão à internet. Para fazer essa conexão, a Telebras está usando a capacidade do satélite geostacionário, o SGDC.

Inicialmente, os planos da Telebras eram de levar a conexão via satélite para escolas e postos de saúde públicos, e não para praças populares. Mas conforme o Ministério das Comunicações, a ideia é estender a iniciativa para outras regiões do país, entre elas, 56 cidades nordestinas com potencial turístico. Foram também doados 30 computadores recondicionados para escolas públicas do Rio Grande do Norte, terra do ministro.

